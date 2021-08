Sospetto deposito di droga, chiusa una gastronomia del centro storico

La questura di Genova

Una gastronomia di via Prè sospettata di essere un deposito di sostanze stupefacenti. Il questore di Genova ha sospeso per trenta giorni la licenza dell'attività, dopo i controlli da parte di polizia e carabinieri. Si è scoperto che la gastronomia era un punto di ritrovo di pregiudicati, in particolare per reati relativi allo spaccio. Inoltre le forze dell'ordine ritengono che, per l'inadeguata vigilanza del titolare, la gastronomia era diventato un nascondiglio della droga, in attesa di essere spacciata.



La gastronomia era già stata chiusa per cinque giorni ad aprile dopo un controllo della polizia: non era rispettata la normativa anticovid e, all'interno un cliente faceva uso di stupefacenti. Il 2 agosto i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore di crack. A sollecitare l'intervento erano stati i residenti e i commercianti, con numerose lamentele. La decisione di far scattare la chiusura della gastronomia dipende, spiega la questura, dalla pericolosità sociale dei clienti.