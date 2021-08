La Excellent pronta a ripartire

Il traghetto Excellent GNV

Il traghetto di Grandi Navi Veloci Excellent, rimasto bloccato due volte in 48 ore è pronto a riprendere il mare. Le condizioni di sicurezza sono state ripristinate, ha fatto sapere la compagnia e alle 17 sono iniziate le operazioni di check in. Alle 21, la partenza per Palermo per 200 passeggeri e sono state attivate le procedure di rimborso per chi ha rinunciato al viaggio.



Intanto sulle certificazioni rilasciate alle navi traghetto si è attivata la procura di Genova. Le indagini su incidenti e guasti accaduti in passato: casualità o anomalie riscontrate durante i controlli e volutamente omesse? Questo vuole chiarire il fascicolo aperto. L'indagine in corso è affidata a Guardia di finanza e Capitaneria di porto: stanno passando al setaccio le certificazioni rilasciate da enti privati alle compagnie e società di navigazione per il trasporto passeggeri.



Diverso il caso proprio della nave Excellent, di Gnv, bloccata per un'anomalia al sistema di emergenza, quello che deve espellere l'acqua in caso di allagamenti a bordo: il controllo di routine, preventivo, prima che la nave si mettesse in viaggio per una nuova destinazione.

Da inizio anno, le ispezioni alle compagnie hanno bloccato in porto 9 traghetti a Genova e 1 a Savona, per anomalie tecniche