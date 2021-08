Fossamastra alla vittoria

Un testa e testa fino all'ultimo tra Fossamastra e Canaletto nella finale maschile del 96mo Palio Remiero del Golfo della Spezia. Un'edizione particolare, di fatto blindata per le norme di sicurezza, che si รจ conclusa con una doppia vittoria dell'armo bianco azzurro. Fossamastra si era imposta anche tra le donne precedendo le Grazie e Spezia Centro. Lunga discussione per assegnare il Palio junior. Al fotofinish ha prevalso Cadimare su Canaletto. In terza posizione Fezzano.