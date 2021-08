Taekwondo, Gaia Gavarone agli Europei under 21

Gaia Gavarone e il campione olimpico Vito dell'Aquila

Un’atleta ligure agli Europei Under 21 di Taekwondo, in programma a Tallinn, in Estonia. E’ la savonese Gaia Gavarone, uno delle giovani promesse di questa disciplina, che due anni fa partecipò ai mondiali juniores. Gaia, cresciuta nella palestra Olimpia di Savona allenata da Giovanni Caddeo, è stata seguita questa estate dal maestro Roberto Baglivo. Lo stesso che ha allenato Carlo Molfetta, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2021, e Vito Dell’Aquila, freschissimo vincitore olimpico a Tokyo 2020 nella categoria -58 kg.

"Vedere proprio una persona che conosco vincere l'oro olimpico fa capire che tutti i sogni si possono realizzare" ha detto Gaia Gavarone. Il suo sogno sono le Olimpiadi di Francia, il suo presente la sfida negli Europei di Tallinn.