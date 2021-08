Il bosco in fiamme

Nel primo pomeriggio è divampato un incendio a Riomaggiore, nella zona del santuario di Montenero, in provincia della Spezia. Sono state evacuate in via precauzionale 12 persone, che hanno già fatto rientro nelle proprie abitazioni. Sul posto è operativo

l'elicottero della Regione Liguria e dei Vigili del Fuoco, assieme ai volontari antincendio.