Incendio sulle alture di Ciantagalletto a Savona

I Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti sulle alture di Ciantagalletto per un incendio di bosco. Al momento sul posto sono al lavoro le tre squadre di Savona più una quarta, venti le unità all'opera. In azione due elicotteri antincendio ed è in arrivo anche un canadair. La colonna di fumo bianco è visibile da buona parte della zona. In questo momento il vento ha perso forza e questo rende più semplici le operazioni.



Regione Liguria fa sapere come intanto sia ancora in corso la bonifica del vasto rogo che nei giorni scorsi ha distrutto oltre 100 ettari di bosco a Framura, nello spezzino, dove questa mattina sono intervenuti da terra mezzi e uomini sempre dei vigili del fuoco. Dichiarato invece spento il rogo scoppiato giovedì tra Airole e Olivetta San Michele.