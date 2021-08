Incendio sulle alture di Voltri, rientrano gli sfollati

E' sotto controllo ma non ancora spento l'incendio divampato in tarda mattinata sulle alture di Voltri, a dirlo è il caposquadra dei vigili del fuoco di genova Alessandro Campora.



Intanto le 12 persone allontanate in via precauzionale dalle loro abitazioni sono state autorizzate a rientrare. In un primo momento le fiamme si erano levate alte proprio dietro ad alcune palazzine di via martiri del turchino. A bruciare, un'ampia area di collina. Nell'emergenza è intervenuto anche un elicottero dell'Antincendio boschivo regionale distaccato dalle operazioni di bonifica in corso a Framura.

Sul posto il lavoro dei vigili del fuoco e dei dei volontari dell'antincendio boschivo continua. In questo momento è in corso la bonifica per evitare che il forte vento faccia ripartire le fiamme. Probabile l'origine dolosa del rogo. I vigili del fuoco infatti hanno trovato più punti d'innesco.

Elicottero sule alture di Voltri