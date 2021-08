Tedesco di 19 anni grave dopo un tuffo nell'Imperiese

Rocchetta Nervina

Un escursionista tedesco di 19 anni, residente a Berlino, è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato da un'altezza considerevole in un laghetto del torrente Barbaira, a Rocchetta Nervina, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia.

Il ragazzo ha riportato diverse sospette fratture, tra cui al bacino, e altri traumi. A quanto pare ha sbattuto con il corpo contro una roccia che affiorava dall'acqua. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati i vigili del fuoco col personale sanitario. Il giovane è stato verricellato dall'elisoccorso e portato in "codice rosso" all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.