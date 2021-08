Incidente sul passo del Bracco, morto motociclista

Non ce l'ha fatta il motociclista rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un'auto questa mattina sui tornanti del Bracco. Brunello Bocchibianchi, 58 anni residente a Lerici è deceduto nonostante i tentativi del personale medico del 118 e dei volontari della Croce Verde di Casarza Ligure e l'interevnto dei medici dell'ospedale San Martino dove era stato trasportato con l'elicottero dei vigili del fuoco. Lo scontro appena passata località Maccale, in una curva. Per cause che saranno accertate dai carabinieri di Sestri Levante, il motociclista che procedeva verso Sestri è finito contro un'auto. Nell' impatto Bocchibianchi è finito nel bosco ed è stato recuperato dai vigili del fuoco di Chiavari.