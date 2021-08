Bossoli per Papa Francesco intercettati a Genova

Papa Francesco

Sarebbe arrivata al centro di smistamento di Genova per un errore nel codice di avviamento postale la lettera indirizzata a papa Francesco con dentro tre bossoli che è stata intercettata nei giorni scorsi dai carabinieri al centro meccanizzato delle Poste dell'Aeroporto di Genova. Un '16' davanti al '100' invece dello '00' che avrebbe dovuto farla arrivare da Colmar, in Alsazia, direttamente a Roma. Il mittente della lettera, un francese che si troverebbe attualmente in Francia, è già stato identificato dagli investigatori. Non è nuovo a gesti di questo tipo: negli anni avrebbe scritto diverse lettere dello stesso tenore e solo una decina di giorni fa una busta analoga era stata stata sequestrata a Milano: anche in quel caso la busta recava la stessa località di partenza e nel testo c'erano gli stessi errori ortografici, si apprende da fonti investigative.

All'aeroporto di Genova è arrivata anche la Digos, ma le indagini per valutare l'eventuale pericolosità sociale dell'uomo sono affidate ai carabinieri che hanno già sequestrato il plico milanese. Nella lettera oltre ai bossoli ci sarebbe una sorta di richiesta di risarcimento danni.