In piazza a Genova minoranza critica sui vaccini e green pass

manifestazione critica sul green pass a Genova

Nuova manifestazione no green pass con riserve critiche sui vaccini , in particolare ai bambini in piazza De Ferrari a Genova. A promuoverla l'alternativa c'è. Fra i manifestanti anche il professor Paolo Becchi che ha difeso il diritto delle minoranze a esprimere pubblicamente il proprio dissenso. Dal senatore Mattia Crucioli parole critiche sui vaccini ai giovani e sull'ipotesi, anche solo ventilata, di obbligare gli studenti in vista del prossimo anno scolastico- A suo avviso più i rischi e le incognite che i benefici.