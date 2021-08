Draghi: "Abbiamo degli obblighi verso le donne afghane"

Il Premier Mario Draghi

"Dobbiamo difendere i diritti delle donne ovunque nel mondo". Nel messaggio del Premier Draghi al G20 di Santa Margherita Ligure il primo pensiero è per le donne afghane. "Come paesi del G20 abbiamo degli obblighi non soltanto nei confronti dei nostri cittadini, ma anche nei confronti della comunità globale"- aggiunge Draghi che sottolinea come sia necessario fare tutto il possibile per garantire che le donne afghane mantengano le loro libertà e i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto all'istruzione. Il rischio ha sottolineato il Premier è che le conquiste di questi vent'anni vengano annullate e che le donne afghane rischino "di diventare ancora una volta cittadine di seconda classe, vittime di violenza e di discriminazioni sistematiche, soltanto per il fatto di essere donne".