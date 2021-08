Dramma a Ventimiglia, migrante folgorato

stazione ventimiglia 2

Era salito sul tetto del treno nella speranza di raggiungere la Francia, ma è rimasto folgorato dalla corrente elettrica. E' morto così un migrante lungo la linea ferroviaria tra Ventimiglia e il confine francese. Il corpo è stato recuperato all'interno di una galleria in località Teglia. Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino si è detto "immensamente dispiaciuto per questa tragedia" e ha chiesto a Rfi "la presenza di un nucleo fisso di protezione aziendale per il controllo dei treni in partenza e in arrivo da Ventimiglia in collaborazione con la Polizia ferroviaria". La circolazione dei treni è ripresa solo sulla linea in arrivo dalla Francia.