Imperia, profughi nascosti in un Tir

Una quindicina di persone, tra cui diversi afghani e migranti provenienti da altri paesi del Medio Oriente, è stata trovata a bordo di un camion che nel pomeriggio si è fermato in una ditta di Chiusanico, nell'entroterra di Imperia, per scaricare del materiale. A bordo del mezzo pesante c'erano solo uomini adulti. A scoprire gli stranieri è stato il camionista che, una volta aperto il portellone posteriore del camion, ha visto gli uomini nascosti al suo interno. Il camionista ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno compiendo accertamenti e identificando gli stranieri per valutare la loro posizione sul territorio italiano. Non è escluso che gli afghani siano parte di un gruppo fuggito dal Paese dopo la salita al potere dei talebani.