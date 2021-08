A Genova la nave da crociera più grande d'Italia

La nuova nave MSC Seashore ancorata al porto di Genova

E' arrivata a Genova la Msc Seashore, nuova ammiraglia di Msc Crociere. Si tratta della nave più grande e tecnologicamente avanzata mai realizzata in Italia. Costruita da Fincantieri e varata lo scorso 26 luglio nei cantieri di Monfalcone, Msc Seashore ha richiesto un investimento di 1 miliardo di euro. Dal capoluogo ligure, storica base della società, la nave salperà ogni domenica per i prossimi tre mesi - fino al termine della stagione estiva - con crociere settimanali in Mediterraneo occidentale che faranno tappa anche a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia. ​Come un palazzo di 30 piani con 2mila 66 tra cabine e suite: la Seashore è lunga 323 metri e alta 72. Può ospitare 5.331 passeggeri , 1.413 i membri d'equipaggio.

"Con l'arrivo della nuova ammiraglia - ha detto Leonardo Massa, Country Manager di Msc Crociere - salgono a tre le navi della Compagnia che quest'anno hanno già scalato regolarmente Genova, il cui porto si conferma così altamente strategico e il principale hub di Msc Crociere a livello globale. Quest'anno la Compagnia effettuerà a Genova circa 130 scali, movimentando quasi 400 mila passeggeri che stimiamo in crescita, a circa 700 mila, nel 2022.



Nel video le immagini della nave in porto