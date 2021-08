Punto nascite chiuso, parto in autostrada

Ambulanza

A vivere questa insolita esperienza è stata una coppia ingauna. La futura mamma si rende conto che il momento si sta avvicinando, un'ambulanza della Croce Rossa la trasporta a sirene spiegate verso l'ospedale, ma il bimbo non attende e nasce in una piazzola dell'Autofiori tra Finale e Feglino. E' il secondo caso in due giorni.

Un episodio che mette nuovamente in risalto l'importanza di un'organizzazione diversa della rete ospedaliera nel ponente della regione. In campo scendono il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e il comitato "Nascere a Pietra" che chiedono la riapertura della maternità di Pietra e in generale la rinascita degli ospedali di Pietra e Albenga.