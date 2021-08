Scuola, domani vertice in prefettura

I preparativi per l'inizio della scuola

I temi sono gli stessi dell'anno scorso. Trasporto e distanziamento in classe per permettere un anno scolastico in presenza. Domani il tavolo in prefettura alla presenza di Regione, Aziende di Trasporto e Ufficio Scolastico Regionale. Le richieste delle aziende di trasporto sono: due fasce di ingresso (e uscita) a scuola, a distanza di un’ora e mezzo e finanziamenti ulteriori per il potenziamento del servizio.

Il piano dovrà essere completato entro giovedì in vista del vertice convocato dal ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini e la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini con i presidenti di Regione. L'assessore ai Trasporto Berrino ha gia annunciato quattro settimane di monitoraggio, a partire dal primo giorno di scuola, il 15 settembre in Liguria, per intervenire con eventuali modifiche dove necessario.