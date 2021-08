E' di Giovanni Toso il libro ligure dell'anno

Premio libro ligure dell'anno

"Dante, Noli e il Purgatorio. La scoperta dell'anello mancante da 700 anni nella vita del poeta e nella Commedia" di Giovanni Toso, edito da Marco Sabatelli, ha vinto la quarantesima edizione del premio Anthia per il libro ligure dell'anno.



Uscito nella ricorrenza del settimo centenario dalla morte di Dante, il volume presenta, "in modo misurato, stimolante e suggestivo" come recita la motivazione del premio, una nuova e originale tesi sulle tracce della presenza del sommo poeta a Noli, collegando il territorio locale alla cantica del Purgatorio.

Il premio Anthia รจ stato assegnato a Peagna, borgo medievale alle spalle di Ceriale, nell'ambito della rassegna libri di Liguria organizzata dall'associazione Amici di Peagna.