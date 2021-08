Savona, protesta di piazza contro il Green pass

Savona, manifestazione contro il Green Pass

Protesta oggi a Savona contro l'obbligo vaccinale e il green pass. Il presidio e l'assemblea pubblica sono stati organizzati dal Cub Sanità di Savona con con Comilva, Medicina Democratica, i Collettivi Docenti e Personale Ata Auto-Organizzati e l'associazione "Dall'albero ai frutti". La protesta ha riguardato soprattutto l'obbligo vaccinale per i sanitari, che ha portato l'Asl 2 a inviare alcune decine di lettere di sospensione al personale che non si è vaccinato.



In tutto le lettere inviate dall'azienda sanitaria sono 45. "Stiamo conducendo una battaglia a sostegno dei sanitari che non si vogliono vaccinare - ha detto uno dei contestatori -. Quanto ci viene imposto è di carattere coercitivo e non è giusta la perdita del posto di lavoro e dello stipendio. E' inaccettabile".



Nel video l'intervista a Maurizio Loschi, Cub Savona