Allo Spezia arriva Reca

Reca arriva allo Spezia

Nuovo acquisto in casa Spezia: arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'Atalanta l'esterno polacco Arkadiusz Reca, che indosserà la maglia numero 13. Classe 1995, dotato di un buon dribbling e di un'ottima propensione offensiva, Reca potrà ricoprire sulla corsia di sinistra il doppio ruolo di terzino e di esterno di centrocampo. In Serie A Reca può' vantare 58 presenze e 2 reti, con le maglie di Atalanta, Spal e Crotone. "Sono felice di essermi legato al club per le prossime quattro stagioni - ha detto

Reca -non vedo l'ora di unirmi ai nuovi compagni sotto la guida di mister Thiago Motta".