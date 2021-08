Alluvione 2020, riconosciuta eccezionalità delle piogge

I danni dell'alluvione 2020

E' stato riconosciuto il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi in Liguria il 2 e 3 ottobre 2020. Da oggi fino al 30 settembre sarà quindi possibile presentare domanda di risarcimento danni agli ispettorati agrari di ogni sede provinciale.

Sono 32 i comuni interessati in tutta la Liguria, di cui 15 in provincia di Imperia, 7 nel savonese, 3 nello spezzino e 7 nel territorio della città metropolitana di Genova.