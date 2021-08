Chiavari, morto per un malore il sindaco Marco Di Capua

Marco di Capua, Sindaco di Chiavari

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua è morto all'improvviso questo pomeriggio dopo un malore. Di Capua aveva 50 anni, era stato eletto nel 2017 e si sarebbe ricandidato per un secondo mandato. La notizia ha lasciato nello sconforto tutto il territorio e non solo chi lo conosceva. Lascia la moglie e due figli. Marco Di Capua, commercialista, 50 anni aveva vinto le elezioni nel 2017 appoggiato da una serie di liste e partiti del centro destra. Sotto la sua amministrazione Chiavari ha avviato il recupero di Villa Rocca, storica dimora in centro con il parco; si è battuto per non far chiudere, da privati, il teatro Cantero; ha portato avanti l'operazione Preli e ha allungato fino alla colonia Fara il lungomare, colonia Fara che è in procinto di riaprire per metà albergo e metà appartamenti privati. Sportivo, ex vogatore, non si è mai tirato indietro quando c'era da prendere un remo in mano ad esempio per la rievocazione storica del palio marinaro oppure quando c'era da partecipare a progetti di solidarietà come ad esempio il recital degli amministratori in favore del Villaggio del Ragazzo. Stasera, prima dell'ultima serata del Festival di Bioetica di santa Margherita Ligure verrà osservato un minuto di silenzio.