Tensioni Green Pass

Matteo Bassetti denuncia minacce ricevute

Non è più solo questione di posizioni divergenti. Quando arrivano le minacce, si è superata la misura del lecito. E' quanto accaduto all'infettivologo Matteo Bassetti, inseguito da un 46enne genovese, poi denunciato, mentre passeggiava per strada. "Ci ucciderete con i vaccini e ve la faremo pagare!", lo ha minacciato l'uomo. Ingiurie, lettere anonime, telefonate minatorie che Bassetti riferisce di ricevere sistematicamente anche via cellulare da chi sui social diffonde il suo numero privato. "Attacchi vergognosi a me e alla mia famiglia, dove vogliamo arrivare?" - lo sfogo sul suo profilo Instagram del professore che chiede un intervento della magistratura. E che il clima sia teso lo dimostrano le tante reazioni registrate negli ultimi tempi. Un maxi manifesto "no vax" è apparso di fronte l' ospedale di Imperia, affissione regolarmente concessa, sicuramente mirata e anche provocatoria per la scelta dello spazio in cui è stata messa, luogo in cui ogni giorno medici e infermieri lavorano per fronteggiare l'emergenza pandemica. All'orizzonte infine la manifestazione annunciata per il 1° settembre - data in cui il green pass diventerà obbligatorio sui treni a lunga percorrenza - con blocco dei convogli alla stazione Principe di Genova. Iniziativa bocciata dai sindacati liguri che dicono: sì alla vaccinazione, no al blocco della mobilità

Sebbene le stesse associazioni a tutela dei lavoratori avessero contrastato l'adozione della certificazione verde per accedere alle mense aziendali, di fronte all'ipotesi di uno stop dei servizi ferroviari la posizione è unanime: "Bloccare i treni è un atto di irresponsabilità", scrive la Cgil. "Il vaccino è l'unico strumento di lotta", gli fanno eco Cisl e Uil.