Cassa integrazione al Terzo Valico, allarme dei sindacati

Una manifestazione per il Terzo Valico

Tredici settimane di cassa integrazione per trecento operai dei cantieri del Terzo Valico. La lavorazione nella tratta da Cravasco in Liguria a Castagnola sul versante piemontese non è ripartita dopo la pausa estiva. Uno stop dovuto, secondo i sindacati, a un contenzioso tra i due consorzi, il Cociv, a cui è affidata la realizzazione del Terzo Valico e le aziende Pizzarotti e Collini, impegnate in quella tratta.



Sul tavolo ci sarebbe la richiesta di più soldi per le varianti al progetto. Ma ci sarebbero anche problemi sul cantiere evidenziati dall'Asl. In ogni caso, a farne le spese rischiano di essere operai e impiegati, con pesanti riduzioni in busta paga. Tra loro ci sono molti trasfertisti ma anche operai liguri, a cui si aggiungono i lavoratori dell'indotto: in tutto secondo le organizzazioni sindacali si tratta di mille persone.



I sindacati ora temono un effetto domino: lo stop, dicono, potrebbe bloccare a cascata gli altri lotti e l’intera opera, facendo ritardare la fine dei lavori attesa per il 2024. Per questo hanno chiesto un incontro urgente a Calogero Mauceri, commissario governativo dell’opera. Incontro, con tutti gli attori presenti, che dovrebbe tenersi la prossima settimana. Per ora nessun commento ufficiale da parte dei consorzi impegnati nei lavori.

Nel video le interviste ai segretari generali Federico Pezzoli della Fillea Cgil, Andrea Tafaria della Filca Cisl e a Mirko Trapasso della Feneal Uil.