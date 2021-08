Angelo Branduardi in concerto a Genova

Branduardi in concerto

Angelo Branduardi completa il suo ritorno a Genova con un grande concerto all'Arena del Mare al Porto Antico. Il menestrello del rock, il musicista che portò il folk alle grandi platee negli anni '70 è cresciuto fino a quindici anni nei vicoli del capoluogo ligure, e giorni fa ci ha raccontato la sua esperienza di bambino in quel mondo così particolare che cantò Fabrizio de André. Un'esibizione che ha visto Branduardi suonare come da tradizione il suo violino; e di violini e archi ci aveva parlato quando aveva fatto tappa a Palazzo Tursi ed era rimasto in contemplazione del Cannone di Niccolò Paganini, dicendoci che il violino è lo strumento più strano, perché è l'unico che non si fa suonare, ma che suona esso stesso chi lo impugna. Uno strumento diabolico, in un certo senso, come ci ha insegnato la fama stessa di Paganini.