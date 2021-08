Falsi annunci sulla vendita di auto usate, scoperta la truffa ad Albenga

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona

Inserzioni accattivanti, su portali famosi come Autoscout24 o Subito.it ma dietro l'annuncio si nascondeva un'amara sorpresa per i clienti: illusi di aver comprato online auto usate a prezzo stracciato. La truffa è stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona.



Dopo le prime denunce, le fiamme gialle hanno individuato una concessionaria ad Albenga, operante da pochi mesi e gestita da un trentottenne veneto, che a fronte di falsi annunci intascava le somme pattuite durante le trattative, accampando poi scuse di varia natura, al momento della consegna dei mezzi.



Un altro cittadino veneto, quarantenne, si spacciava come il titolare della rivendita, apparentemente operativa, con tanto di veicoli in esposizione. Ideatore della frode, sarebbe un ventisettenne - anche lui veneto - con precedenti penali.







La mente, il prestanome e il venditore: così sparivano migliaia di euro. Una volta definita la trattativa, i truffatori pretendevano dai clienti l’intero pagamento delle auto tramite bonifico bancario, promettendo la consegna in un momento successivo, salvo poi accampare scuse di ogni genere per giustificare i ritardi, fino a presentare anche documentazione falsa che attestava l’esistenza di procedure in corso per l’importazione dei veicoli.



I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Savona e la finta concessionaria è stata sequestrata.





