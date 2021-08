Tubo rotto, fiume d'acqua a Corvetto

Un fiume d'acqua nella galleria di Corvetto

Insolito Ferragosto per il centro di Genova: una grossa conduttura dell'acqua รจ esplosa alle spalle di Piazza Corvetto. L'acqua continua a scorrere lungo via Roma ed ha raggiunto ormai il Carlo Felice scendendo in via XXV Aprile. Allagata anche la galleria che porta a piazza Portello e ovviamente il sottopasso pedonale di Corvetto proprio vicino al tubo rotto. Le forze dell'ordine e la municipale hanno provveduto a transennare tutta la zona che rimane interdetta al traffico veicolare. Sul posto gli addetti di Iren per la riparazione del guasto. Le abitazioni della zona sono rimaste senz'acqua