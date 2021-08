Turismo, luglio positivo. Agosto e settembre verso il tutto esaurito

A luglio in Liguria i turisti italiani sono stati 370.060, il 10.91% in più rispetto al 2019. I dati sul comparto comunicati dalla Regione fanno sorridere gli operatori e sperare in una ripresa del settore duramente colpito dalla pandemia. Ad agosto, sempre secondo le proiezioni di Piazza De Ferrari, si va verso il tutto esaurito e così anche a settembre. Altri numeri su arrivi e partenze vacanziere: -26,76% di arrivi stranieri rispetto al 2019, anno di riferimento pre covid, -28,71% le presenze. Una diminuzione legata alle misure di contenimento del virus.

In provincia di Genova, escluso il Comune, 215.705 presenze, il 9,75% in più rispetto all'estate 2019 (196.539). Boom nella città di Genova, con un +17,34% di presenze rispetto al pre Covid. Sempre per quanto riguarda il turismo italiano, nello spezzino 182.717 presenze (21.43 % in più rispetto ai 150.476 di due estati fa). Resta stabile Imperia con 278.916 presenze di turisti contro le 286.025 del 2019. Sono aumentati del 5,9% gli arrivi (62.001 contro 58.544). Se le presenze a Savona sono state 693.183, registrando quindi un calo dell’ 8.24 %, gli arrivi invece sono stati 146.375 segnando un +4.62%.