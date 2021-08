Covid, tornano le notti dei vaccini

La campagna vaccinale a Genova

Questa sera una nuova open night in tutte le asl della Liguria. Si cerca di intercettare chi ancora non si è vaccinato e chi vuole anticipare la seconda dose. L'iniziativa si ripeterà la prossima settimana con tre open night lunedì, mercoledì e venerdì. E si punta in particolare ai giovani e al mondo della scuola.



Secondo il dato più aggiornato fornito dalla Regione, manca all'appello il 18 per cento tra docenti e personale scolastico, per i quali è obbligatorio il green pass per entrare in classe. Con questi dati, la Liguria è indietro rispetto alle altre regioni. Per questo, dalla prossima settimana si apriranno due corsie preferenziali: i giovani tra i 12 e i 18 anni e il personale della scuola potranno vaccinarsi in tutti gli hub senza bisogno di prenotarsi.



Alla voce green pass proseguono in tutta italia i controlli e le sanzioni in ristoranti, palestre, piscine, per chi non è in regola con il certificato verde e più in generale per chi non rispetta le altre misure di sicurezza anticovid. Ed è boom di tamponi nelle farmacie.

Per quanto riguarda gli operatori sanitari no vax, sospesi senza stipendio, in Liguria sono 114, anche se diversi stanno tornando sui loro passi. E i controlli vanno avanti.