I vaccini ai ragazzi

In Italia la campagna vaccinale punta ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Da lunedì in Liguria si potranno vaccinare senza prenotazione in tutte le Asl. Al momento, secondo i dati esposti dal Presidente Toti più del 50% delle persone in quella fascia di età ha ricevuto una dose di vaccino. Oggi il bollettino Alisa riporta 161 nuovi positivi e 134 guariti, 84 ricoverati (-3) e tre decessi. Una donna di 56 anni, e due uomini di 75 e 81 anni