​Fermato lo yacht dell'incidente in banchina

L'urto contro la banchina in Darsena

È stato fermato dal personale della Guardia Costiera di Genova lo yacht che, la scorsa domenica, è stato protagonista di un doppio urto in banchina nella manovra di accosto presso la darsena del Porto antico di Genova.

A seguito dell'evento - ripreso in un video divenuto presto virale sul web - l'Autorità marittima ha disposto un'ispezione a bordo, per verificare lo stato di sicurezza dell'unità battente bandiera maltese. Dall'analisi della certificazione si è subito accertato che lo yacht "Claremont", circa 100 tonnellate di stazza lorda, è adibito ad uso commerciale, quindi soggetto a precise norme di sicurezza previste dalle norme internazionali. Sull'imbarcazione sono state importanti mancanze- tra cui il malfunzionamento della pompa antincendio, il mancato rispetto del numero minimo dei membri dell'equipaggio e varie carenze sui titoli professionali necessari alla conduzione di quel tipo di unità.