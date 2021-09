Basilico, olio e vino ambasciatori di Liguria

Il basilico, una delle Dop della lIguria



Promuovere in Italia e all'estero basilico, olio e vino, le tre DOP liguri, eccellenze della nostra gastronomia. È l'obiettivo di "Food Ambassador by Liguria", la nuova campagna di marketing territoriale lanciata dalla Regione.



Il progetto prevede incontri di formazione per gli operatori della filiera , itinerari del gusto per i consumatori attraverso un'App, e si sviluppa anche sui social, con influencer e curatori di blog a tema gastronomico .



L'iniziativa è stata presentata oggi in Sala Trasparenza da Alessandro Piana, vice presidente della Regione e assessore all'Agricoltura e Roberto Moreno, Commissario dell'Agenzia In Liguria.