Spezia calcio, arriva Nguiamba

Nuovo acquisto in casa Spezia, con l'arrivo del francese Aurélien Nguiamba, svincolato dopo la pluriennale esperienza all’AS Nancy. Il centrocampista classe ’99 arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 2024. Nguiamba, nato a Colmar, entra a far parte dell’accademia giovanile dell’AS Nancy nel 2014, debuttando in Ligue 2 nel 2018. Nella stagione 2019-2020, l’unica lontana dall’AS Nancy, gioca in prestito per il GFC Ajaccio segnando 2 gol in 8 presenze. Nazionale Francese U16, U17, U18, U19 e U20, il mediano di origini camerunensi ha doti tecniche, visione di gioco e agilità - si legge nella nota del club-.