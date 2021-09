Test salivari a scuola

Tamponi rapidi covid

E' record di vaccinazioni e tamponi, in parte dovuto all'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre.

Più che raddoppiate le prenotazioni negli hub e nei centri liguri, farmacie in affanno per rispondere alle richieste di tamponi per il green pass temporaneo necessario anche per viaggi a lunga percorrenza.

In Liguria l'80,1% di popolazione sopra i 12 anni ha già fatto la prima dose e nella fascia tra i 12 e i 19 anni arriva quasi al 66%. In Italia il 75,76 % degli over 12 ha completato il ciclo: in Liguria restano sotto la media nazionale i settantenni e la fascia 50- 59.

Intanto domani al via i controlli con test salivari per monitorare il Covid nelle scuole individuate dalla Direzione scolastica. I tamponi saranno effettuati su base volontaria agli alunni delle fasce di età 6-11 anni e 12-14 anni. In Liguria verranno eseguiti circa 1200 test salivari ogni 15 giorni.

E dal ministero la precisazione che chi accompagna il figlio, ma non ha il green pass, non può entrare nell'istituto, ma può accedere al piazzale o agli spazi all'aperto della scuola.

Per quanto riguarda l'ultimo bollettino sui numeri della pandemia in Liguria: sono 93 i nuovi positivi dopo oltre 6500 tamponi tra molecolari e antigenici. 89 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva, due in meno rispetto al bollettino precedente. Una donna di 79 anni è morta al Policlinico San Martino.