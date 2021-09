Covid, in Liguria 98 nuovi casi. Più di cento negli ospedali

Tamponi rapidi covid

Ci sono 98 nuovi casi covid in LIguria, emersi dopo 3.579 tamponi molecolari e 5.100 test antigenici rapidi, con una incidenza dei contagi dell'1,1% sul totale dei test realizzati. Risalgono sopra i cento gli ospedalizzati: sono ora 101 (+2), con 8 malati in terapia intensiva (-1). Scendono ancora però i casi positivi totali (2.744, in calo di 67) e le persone in isolamento domiciliare (1.-596, -125). E si registra un nuovo decesso, un uomo di 93 anni morto l'11 settembre all'ospedale Galliera di Genova. È quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra l'agenzia Alisa e il ministero della Salute.

I nuovi contagi sono 22 a Imperia, 19 all'Asl Savona, 29 nella Asl3 di Genova e 12 nell'Asl 4 di Chiavari. 16 i nuovi casi registrati nella Asl 5 spezzina.