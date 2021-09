Tris firmato Caputo e Candreva

Sampdoria, l'allenatore Roberto D'Aversa





Prima vittoria della Sampdoria in campionato e primi gol di Francesco Caputo con la maglia blucerchiata.

Allo stadio Castellani di Empoli è finita 3-0 per la squadra di Roberto D'Aversa che ha dominato su quella dell'ex genoano Aurelio Andreazzoli.

Prima azione firmata da Candreva, uno dei migliori in campo, al 15' conclude sul primo palo: in porta Vicario dice no. Al 31' la Sampdoria passa in vantaggio: perfetto filtrante di Candreva per Caputo, che di sinistro segna il gol, l'ex non esulta. Per lui 50esimo gol in Serie A. Ed è sempre lui, al 42', a volare verso la porta e a tirare a botta sicura, ma il portiere dell'Empoli ribatte in uscita.

Nel secondo tempo la Sampdoria riparte subito forte: al 2' Daamsgard ci prova prima con un potente diagonale, poi sul corner successivo: bravo in entrambi i casi il portiere Vicario. Tre minuti dopo ancora Caputo: colpisce con una girata la traversa su calcio d'angolo. Due minuti dopo, al 7', Caputo sigla la doppietta personale: dribbling su Luperto in area e diagonale vincente di sinistro.

In rete anche l'Empoli segna Cutrone, ma l'arbitro Mariani annulla il gol per fuorigioco, dopo aver consultato il Var.

Tris della Sampdoria al 25' firmato Candreva con splendido destro a giro su assist di Quagliarella.

L'Empoli si sveglia tardi, a cavallo della mezz'ora, con i cambi operati dall'allenatore: ma Audero è bravo a stoppare i tentativi di rimonta di Zurkowski e Pinamonti. Cambio anche per la Sampdoria Torregrossa entra al posto di Caputo e riceve la meritata standing ovation dai tifosi blucerchiati ed empolesi.