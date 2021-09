Si è alzato il sipario sulla 33/a edizione della "Millevele", organizzata dallo Yacht Club Italiano. Sono oltre 200 gli equipaggi al via per la veleggiata nel golfo di Genova con spazio per ogni tipologia di imbarcazione: dai Maxi alle barche di Ocean Race, a quelle degli appassionati puri. "La festa di Genova", dicono gli organizzatori dello Yacht club italiano