A Empoli per cercare la prima vittoria. La Sampdoria domenica alle 12:30 giocherà al Castellani, D'Aversa sembra indirizzato a confermare il 4-4-2 con Caputo e Quagliarella davanti. Intanto i gruppi della Sud in un'assemblea hanno ribadito la loro posizione: non rientreranno allo stadio, anche se l'orientamento sarebbe quello di ampliare la capienza al 75%. Hanno spiegato che continueranno a sostenere la squadra a Bogliasco e fuori dal Ferraris.