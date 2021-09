Sampdoria, D'Aversa alla vigilia con l'Empoli "Vogliamo la vittoria"

Dopo aver fermato i campioni d'Italia dell'Inter, la Sampdoria va alla ricerca della prima vittoria in campionato. Questo l'obiettivo dichiarato del tecnico blucerchiato, Roberto D'Aversa, consapevole che domani, al Castellani, la sua squadra è attesa da una partita complicata con l'Empoli. I toscani scenderanno in campo per riscattare il ko interno con il Venezia, arrivato dopo la bella vittoria in casa della Juventus. "Mi aspetto una trasferta insidiosa - ha detto il tecnico della Samp durante la conferenza stampa della vigilia -. Affronteremo una squadra che viaggia ancora sull'entusiasmo della promozione conquistata pochi mesi fa e ha un allenatore preparato e organizzato come Andreazzoli. L'Empoli proverà a riscattare la sconfitta interna con il Venezia ma noi vogliamo conquistare l'intera posta in palio". Se gli azzurri hanno vinto in casa di una big come la Juve, la Samp di D'Aversa ha dimostrato di avere le carte in regola per una buona stagione, tenendo testa al Milan e fermando l'Inter sul 2-2.