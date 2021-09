Impresa Genoa, bel pari Samp, sconfitta Spezia

Ritorno in campo dopo la pausa e terza giornata di Serie A in chiaroscuro per le liguri.



Sampdoria 2-2 Inter

A pranzo, ottima Sampdoria con doppia rimonta sull'Inter, infine pareggio 2-2.

Le reti: 18' Dimarco (I); 33' Yoshida (S); 44' Lautaro (I); 47' Augello (S)



Cagliari 2-3 Genoa

Nella gara delle 15:00 in Sardegna, un Genoa travolgente rimonta due volte il Cagliari e infine vince, conquistando i primi 3 punti in campionato.

Le reti: 16' Joao Pedro (C, rig); 56' Ceppitelli (C); 59' Destro (G); 69' e 78' Fares (G)



Spezia 0-1 Udinese

Sempre alle 15:00, non fa festa lo Spezia sconfitto nella prima stagionale allo stadio Alberto Picco. Passa l'Udinese, con il gol partita di all'89'.

Le: 89' Samardžić (U)