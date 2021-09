Genoa sconfitto a Marassi

Vola la Fiorentina di Vincenzo Italiano che passa a Marassi contro il Genoa per 2-1. A segno per gli ospiti l'ex, Riccardo Saponara, al 60' e Giacomo Bonaventura all'89'. Nel recupero al 98' il rigore trasformato da Criscito dopo che Igor ha toccato con il ginocchio Badelj in area. In classifica i gigliati, al terzo successo di fila, salgono momentaneamente al primo posto in classifica, agganciando a quota 9 Roma, Napoli e Milan; mentre i rossoblu restano fermi a 3 punti.