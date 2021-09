Un bicchiere per vincere la Sla

Giornata nazionale Sla



Un sorso di vino per combattere la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. 6mila in Italia, 160 in Liguria, le persone che convivono con la malattia di Lou Gehrig, patologia neurodegenerativa dell’età adulta, che progressivamente porta alla paralisi dei muscoli volontari: impedisce di muoversi, di mangiare, di bere, fino a sentirsi imprigionati nel proprio corpo.

Anche in Liguria si celebra la Giornata nazionale della Sla. A Sarzana la presentazione del libro "Un guerriero del cielo" mentre nel savonese, a Finale e a Calice, due dei banchetti solidali presenti in numerose piazze italiane. Qui, grazie alla disponibilità di diverse realtà piemontesi, dalla Regione al consorzio vinicolo, si potrà ricevere una bottiglia di Barbera d'Asti Docg in cambio di un contributo minimo di 10 euro per sostenere la ricerca.