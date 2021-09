Vittoria all'ultimo minuto per gli aquilotti

Esultanza per il gol di Bastoni

Lo Spezia al 94' conquista i primi 3 punti della stagione.

E anche l'allenatore Thiago Motta può festeggiare la prima vittoria in campionato del suo Spezia. Finisce 2 a 1 con il Venezia allo stadio Paolo Mazza.

Lo Spezia va in vantaggio al 13' : gol di Bastoni dai 20 metri su passaggio di Maggiore. Il tiro finisce sotto l'incrocio e colpisce il palo prima di entrare.

Nel primo tempo lo Spezia è stato spesso pericoloso e l'allenatore Motta è stato costretto a sostituire Erlic per problemi muscolari. Un nuovo possibile infortunio, quindi, per la squadra che ha già perso Colley e Agudelo.

Nel secondo tempo il Venezia accorcia le distanze al 59' con Ceccaroni su punizione battuta da Busio. E all'ultimo minuto arriva il gol del vantaggio di Bourabia, con un destro calciato dalla distanza che non lascia scampo a Maenpaa.

Tre punti importanti per lo Spezia fermo a quota 1 dopo il pari con il Cagliari. Supera così il Genoa, rimasto a 3 dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Prossima avversaria dello Spezia nel turno infrasettimanale sarà la Juventus.