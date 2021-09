Incidente in A10, traffico bloccato

Lunghe code e traffico bloccato nel ponente, per l'incidente avvenuto poco prima delle 11:00 sulla A10 Genova-Savona, al km 18, tra Varazze ed il Bivio per la A26 dei Trafori in direzione del capoluogo. Si tratta del tamponamento tra un'autovettura e un mezzo pesante. Il blocco temporaneo della circolazione si è reso necessario per l'intervento dell'eliambulanza. In alternativa, solo per il traffico leggero fino a 7,5 t, Autostrade consiglia a chi è in viaggio in direzione di Genova di uscire a Varazze percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova Prà. Proprio sull'Aurelia si sono creati lunghi incolonnamenti, a tutt'ora in atto. Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso.