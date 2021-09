Allerta arancione, forti piogge e fulmini

Centro-Levante della Liguria in allerta arancione da stamani alle 6. Forti precipitazioni e unahanno colpito soprattutto l'area centrale della regione. Nell'ultima ora le precipitazioni hanno colpito in modo particolare le alture di Genova (15,6 mm in 5 minuti) e ora. Al momento non sono segnalate criticità. Il capoluogo è stato interessato da un'importante tempesta di fulmini: uno di questi è caduto su un albero innescando un incendio.proprio per le forti piogge. L'allerta arancione resta in vigore fino alle 15:00.