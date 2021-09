Aurelia Capo Noli, Anas al lavoro per riaprire entro le 19

"Riaprirà questa sera entro le 19:00 il tratto dell'Aurelia chiuso da ieri a causa di una frana, provocata dal maltempo, in località Capo Noli (Sv)". Così l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e l'Ingegner Barbara Di Franco, Capo di Compartimento Anas Liguria. Tra due giorni cominceranno i lavori nella tratta, che sarà comunque percorribile a senso unico alternato. L'impresa sta studiando una soluzione tecnica per operare alla messa in sicurezza impattando il meno possibile sul traffico esistente, anche autostradale.