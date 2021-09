Scuola, terza multa per l'operatrice senza green pass a Imperia

Per il terzo giorno consecutivo l'operatrice scolastica del Ruffini di Imperia è entrata a scuola senza green pass, venendo nuovamente allontanata e sanzionata con 400 euro di multa. Il 15 settembre, per Il primo giorno di scuola, e ancora ieri, erano intervenuti rispettivamente polizia e carabinieri. "Oggi non è stato necessario avvisare le forze dell'ordine" ha spiegato il dirigente Luca Ronco. Stando a quanto previsto dal protocollo, il dipendente della scuola sprovvisto di green pass ha l'obbligo di presentarsi per cinque giorni di fila per non incorrere nella contestazione di assenza ingiustificata: deve annunciare di non avere il certificato e ritirare il conseguente provvedimento di allontanamento. Al quinto giorno, in questo caso lunedì prossimo, scatta la sospensione.