Suq, grandi eventi con piccoli budget

Spettacolo al Suq

Il 23° Suq Festival si chiude con il sorriso per il numero di visitatori e per la varietà di ospiti e spettacoli offerti. "Noi siamo peregrini come voi siete” è stato il titolo di questa edizione dedicata a Dante Alighieri nel 700° anniversario dalla morte che ha registrato un aumento di oltre il 30% del pubblico in presenza rispetto allo scorso anno (da 6000 a 8.500) e un aumento di visualizzazioni on line sulle pagine social anche grazie alle 10 dirette streaming durante il Festival. 70 ospiti in 10 giorni con un budget di 140mila euro, di cui il 10% provenienti dal Bando del Comune di Genova, il 20% da Fondazione Compagnia di San Paolo e il 18% dal FUS- Ministero della Cultura. Il resto del budget si compone di entrate da biglietti e suq card, sponsor, eco partner, donazioni. L’impresa sociale Suq Genova Festival e Tetro ETS può ricevere il 2x1000.

"Le fatiche sono tante e i problemi economici anche, ma ne vale la pena - afferma la direttrice artistica Carla Peirolero che si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. "Se sono vere le cifre che si leggono su un'altra manifestazione, è impossibile non fare confronti.