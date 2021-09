Calano i ricoveri in ospedale, nessun decesso

La preparazione di un vaccino all'ospedale Galliera di Genova

Sono 143 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.098 tamponi molecolari e 5.605 test antigenici. Non ci sono stati morti, secondo l'ultimo bollettino dell'agenzia A.Li.Sa. mentre i ricoveri in ospedale scendono a quota 78, due in meno rispetto alla precedente rilevazione. Nelle terapie intensive sono occupati otto posti letto.

watchfolder_TGR_LIGURIA_WEB_MUTO COVID.mxf

E' stato somministrato, infine, l'88% dei vaccini consegnati: 2.021.563 su un totale di 2.291.896 dosi. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 4.591. Hanno concluso il ciclo con il richiamo in 939.758 persone.