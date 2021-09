Sono 12 gli appartamenti di via Cechov, nel quartiere di Begato, ai quali la Polizia Locale ha messo i sigilli. Un’operazione iniziata alle prime luci dell’alba e che portato alla scoperta di tre appartamenti occupati in maniera abusiva. "L’operazione di oggi – spiega l’assessore alla Polizia Locale Giorgio Viale – è un servizio a favore della legalità e del rispetto di chi, in emergenza abitativa, è in lista d’attesa per un alloggio popolare".